– Here is the card for tomorrow’s NJPW G1 Climax (night two) event, which starts at 5:30AM ET on New Japan World…

* Kota Ibushi & Hirai Kawato vs. Zack Sabre Jr & El Desperado

* Togi Makabe, Yuji Nagata & Tiger Mask IV vs. Hirooki Goto, Tomohiro Ishii & Gedo

* Hiroshi Tanahashi & David Finlay vs. Bad Luck Fale & Chase Owens

* YOSHI-HASHI & Jado vs. Tetsuya Naito & BUSHI

* Block B Match: Satoshi Kojima vs. Juice Robinson

* Block B Match: Michael Elgin vs. Tama Tonga

* Block B Match: SANADA vs. EVIL

* Block B Match: Kazuchika Okada vs. Toru Yano

* Block B Match: Kenny Omega vs. Minoru Suzuki

– Here is the schedule for the rest of July…