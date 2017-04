– Here are the cards for this weekend’s NJPW Road to WRESTLING DONTAKU shows. Both shows air live on New Japan World at 5:30AM ET; 411 will have live coverage of both shows…

SATURDAY

* Hirai Kawato vs. Syota Umino

* YOSHI-HASHI vs. Tomoyuki Oka

* Jado & Toru Yano vs. Taka Michinoku & Takashi Iizuka

* Katsuya Kitamura, David Finlay, Satoshi Kojima, & Hiroyoshi Tenzan vs. Chase Owens, Yujiro Takahashi, Tanga Loa, & Tama Tonga

* Beretta, Rocky Romero, Hirooki Goto, & Will Ospreay vs. El Desperado, Taichi, Yoshinobu Kanemaru, & Minoru Suzuki

* Yoshitatsu, Ricochet, Ryusuke Taguchi, Hirroshi Tanahashi, & Juice Robinson vs. EVIL, BUSHI, SANADA, Tetsuya Naito, & Hiromu Takahashi

* Tomohiro Ishii & Kazuchika Okada vs. Kenny Omega & Bad Luck Fale

SUNDAY

* Hirai Kawato & Tomoyuki Oka vs. Syota Umino & Katsuya Kitamura

* Jado & Will Ospreay vs. Taka Michinoku & El Desperado

* David Finlay, Satoshi Kojima, & Hiroyoshi Tenzan vs. Yujiro Takahashi, Tanga Loa, & Tama Tonga

* Beretta, Rocky Romero, Hirooki Goto, & Toru Yano vs. Takashi Iizuka, Taichi, Yoshinobu Kanemaru, & Minoru Suzuki

* Yoshitatsu, Ricochet, & Ryusuke Taguchi vs. BUSHI, SANADA, & Hiromu Takahashi

* YOSHI-HASHI, Tomohiro Ishii & Kazuchika Okada vs. Chase Owens, Kenny Omega & Bad Luck Fale

* Tanahashi, & Juice Robinson vs. EVIL & Tetsuya Naito