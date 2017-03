Here is the lineup for tonight’s card in the New Japan Cup, which features more first round matches. Be sure to check out Kevin Patoja’s review of night one. It streams tonight live on New Japan World at 3 AM ET.

Here are the tournament matches:

Kenny Omega vs. Tomohiro Ishii

Katsuyro Shibata vs. Minoru Suzuki

Yoshi-Hashi vs. Sanada

Juice Robinson vs. Yujiro Takahashi

Here’s the undercard:

David Finlay vs. Tomoyuki Oka

Jushin Thunder Liger & Yuji Nagata vs. Tiger Mask & Manabu Nakanishi

Hirai Kawato, Satoshi Kojima & Hiroyoshi Tenzan vs. Tanga Loa, Tama Tonga & Bad Luck Fale

Ryusuke Taguchi, Kushida, Michael Elgin & Hiroshi Tanahashi vs. Bushi, Hiromu Takahashi, Evil & Tetsuya Naito

Jedo, Gado, Toru Yano, Hirooki Goto & Kazuchika Okada vs. Taka Michinoku, El Desperado, Taichi, Yoshinobu Kanemaru & Takashi Iizuka