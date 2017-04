– NJPW has announced the cards for their next two major shows. You can see the lineups for Wrestling Toyonouki and Wrestling Dontaku below. Both shows will have championship matches and will be building out of the fallout of the Sakura Genesis show from this last weekend:

NJPW WRESTLING TOYONOKUNI

April 29, 2017

* Tomoyuki Oka, Hirai Kawato & Jushin Thunder Liger vs. Syota Umino (new Young Lion), Katsuya Kitamura & Tiger Mask

* Roppongi Vice & Jado vs. Desperado, Taichi & Yoshinobu Kanemaru

* Yoshitatsu & Ryusuke Taguchi vs. BUSHI & Sanada

* David Finlay, Satoshi Kojima & Hiroyoshi Tenzan vs. Yujiro Takahashi, Tama Tonga & Tanga Loa

* Will Ospreay, Yoshi-Hashi & Hirooki Goto vs. TAKA Michinoku, Takashi Iizuka & Minoru Suzuki

* Kazuchika Okada, Toru Yano & Tomohiro Ishii vs. Bad Luck Fale, Kenny Omega & Chase Owens

* IWGP Jr. Heavyweight Championship: Hiromu Takahashi (c) vs. Ricochet

* Hiroshi Tanahashi vs. EVIL

* IWGP Intercontinental Championship: Tetsuya Naito (c) vs. Juice Robinson

NJPW WRESTLING DONTAKU

May 3, 2017

* Hirai Kawato & Yoshitatsu vs. Katsuya Kitamura & Tomoyuki Oka

* Will Ospreay & Yoshi-Hashi vs. Chase Owens & Yujiro Takahashi

* Tiger Mask, Tiger Mask W & Togi Makabe vs. Jushin Thunder Liger, Manabu Nakanishi & Yuji Nagata

* Roppongi Vice, Toru Yano, Hirooki Goto & Jado vs. Minoru Suzuki, Taichi, Yoshinobu Kanemaru, Takashi Iizuka & Desperado

* David Finlay vs. Cody Rhodes

* KUSHIDA & Juice Robinson vs. Tetsuya Naito & Hiromu Takahashi

* IWGP Tag Team Championship: War Machine (c) vs. Tencozy vs. Guerrillas of Destiny

* NEVER 6-Man Championship: Taguchi Japan (c) vs. BUSHI, EVIL & Sanada

* Tomohiro Ishii vs. Kenny Omega

* IWGP Heavyweight Championship: Kazuchika Okada (c) vs. Bad Luck Fale