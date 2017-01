– Here are the cards for NJPW’s New Beginning events in February…

February 5 New Beginning in Sapporo:

* KUSHIDA & Hirai Kawato vs. Suzuki-gun’s Yoshinobu Kanemaru & El Desperado

* Yuji Nagata & Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima vs. Yoshitatsu & David Finlay & Henare

* Katsuyori Shibata & Jushin Liger & Tiger Mask IV vs. CHAOS’ Will Ospreay & Gedo & Jado

* YOSHI-HASHI vs. Takashi Iizuka

* Michael Elgin & Hiroshi Tanahashi & Manabu Nakanishi & Ryusuke Taguchi & Dragon Lee vs. Tetsuya Naito & SANADA & EVIL & BUSHI & Hiromu Takahashi

* IWGP Junior Heavyweight Tag Team champions Roppongi Vice vs. Suzuki-gun’s TAKA Michinoku & Taichi

* NEVER Openweight champion Hirooki Goto vs. Juice Robinson

* IWGP Tag Team champions Tomohiro Ishii & Toru Yano vs. Togi Makabe & Tomoaki Honma vs. The Killer Elite Squad

* IWGP champion Kazuchika Okada vs. Minoru Suzuki

February 11 New Beginning in Osaka:

* Yoshitatsu & Hirai Kawato vs. David Finlay & Henare

* Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima & KUSHIDA vs. Suzuki-gun’s Takashi Iizuka & Yoshinobu Kanemaru & El Desperado

* Juice Robinson & Jushin Liger & Tiger Mask IV vs. YOSHI-HASHI & Gedo & Jado

* CHAOS’ Kazuchika Okada & Rocky Romero & Beretta) vs. Suzuki-gun’s Minoru Suzuki & TAKA Michinoku & Taichi

* NEVER Openweight Six Man Tag Team champions Hiroshi Tanahashi & Manabu Nakanishi & Ryusuke Taguchi vs. SANADA & EVIL & BUSHI

* Revolution Pro champion Katsuyori Shibata vs. Will Ospreay

* IWGP Tag Team champions Tomohiro Ishii & Toru Yano vs. Togi Makabe & Tomoaki Honma vs. Killer Elite Squad

* IWGP Junior Heavyweight champion Hiromu Takahashi vs. Dragon Lee

* IWGP Intercontinental champion Tetsuya Naito vs. Michael Elgin