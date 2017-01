* X-Division Title Match: Champion DJZ vs. Trevor Lee vs. Andrew Everett vs. Caleb Konley vs. Marshe Rockett

* Knockouts Title Monster’s Ball Match: Champion Rosemary vs. Jade

* TNA Title 30 Minute Iron Man Match: Champion Eddie Edwards vs. Lashley

* Drew Galloway defends the Impact Grand Championship

* JOIN 411 TONIGHT AT 8PM ET FOR OUR LIVE IMPACT COVERAGE