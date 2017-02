– Here is the updated card for Friday’s AAW: The Art of War event, which takes place at 115 Bourbon Street (3359 w 115th St Merrionette Park, IL)…

* Six Man Tag: AAW Heavyweight Champion Sami Callihan & Oi4K (Dave & Jake Crist) vs. AAW Hertigate Champion ACH, AR Fox & Rey Fenix

* AAW Heritage Championship Match: ACH vs. Matt Sydal

* AAW Tag Team Championship Match: Trevor Lee & Jack Evans vs. Dezmond Xavier & Zachary Wentz

* Eddie Kingston vs. Abyss (with J.T. Davidson)

* Best Friends (Chuck Taylor & Trent) vs. Besties In The World (Davey Vega & Mat Fitchett)

* El Hijo Del Fantasma vs. Low-Ki