– Here are the updated cards for the annual CMLL/NJPW FantasticaMania events. These shows will air on New Japan World, starting at 4:30AM ET each morning…

Friday, January 20

1) Blue Panther Jr. & Henare vs. Ephesto & Will Ospreay

2) Jushin Liger, Soberano Jr., Tiger Mask vs. Gedo, Jado, Raziel

3) Máximo Sexy & Stuka Jr. vs. Hechicero & Okumura

4) Atlantis, David Finlay, Hiroshi Tanahashi, Kushida, Ryusuke Taguchi vs. Bushi, EVIL, Naito, Rush, Sanada

5) Juice Robinson, Mistico, Volador Jr. vs. Euforia, Okada, Último Guerrero

6) Titán vs. Hiromu Takahashi

7) World Super Lightweight Title Match: Champion Dragón Lee vs. Bárbaro Cavernario

Saturday, January 21

1) Blue Panther Jr., Henare, Jushin Liger, Tiger Mask vs. Ephesto, Gedo, Jado, Raziel

2) Stuka Jr. vs. Okumura

3) Kushida, Ryusuke Taguchi, Soberano Jr. vs. Bárbaro Cavernario, Okada, Will Ospreay

4) David Finlay, Dragón Lee, Hiroshi Tanahashi, Juice Robinson, Titán vs. Bushi, EVIL, Hiromu Takahashi, Naito, Sanada

5) Mistico & Volador Jr. vs. Euforia & Último Guerrero

6) Atlantis vs. Rush

7) CMLL Heavyweight Title Match: Champion Máximo Sexy vs. Hechicero

Sunday, January 22

1) Blue Panther Jr., Henare, Soberano Jr. vs. Bárbaro Cavernario, Gedo, Jado

2) Jushin Liger, Stuka Jr., Tiger Mask vs. Hechicero, Okumura, Raziel

3) Dragón Lee & Titán vs. Bushi & Hiromu Takahashi

4) Juice Robinson, Máximo Sexy, Ryusuke Taguchi vs. Ephesto, Okada, Will Ospreay

5) Atlantis, David Finlay, Hiroshi Tanahashi, Kushida vs. EVIL, Naito, Rush, Sanada

6) Mistico vs. Euforia

7) Volador Jr. vs. Último Guerrero