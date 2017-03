* WWE Universal Championship Match: Bill Goldberg vs. Brock Lesnar

* WWE Championship Match: Bray Wyatt vs. Randy Orton

* WWE United States Championship Match: Chris Jericho vs. Kevin Owens

* Raw Women’s Championship Match: Bayley vs. Sasha Banks vs. Charlotte Flair

* Raw Tag Team Championship Match: Luke Gallows & Karl Anderson vs. Enzo Amore & Big Cass or Sheamus & Cesaro

* Smackdown Women’s Championship Match: Alexa Bliss vs. The Smackdown Women’s Roster

* The Undertaker vs. Roman Reigns