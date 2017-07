* WWE Universal Championship Match: Samoa Joe vs. Brock Lesnar

* RAW Tag Team Championship 30-Minute Iron Man Match: The Hardys vs. Cesaro and Sheamus

* RAW Women’s Championship Match: Sasha Banks vs. Alexa Bliss

* WWE Intercontinental Championship Match: Dean Ambrose vs. The Miz

* Ambulance Match: Roman Reigns vs. Braun Strowman

* Bray Wyatt vs. Seth Rollins

* Enzo Amore vs. Big Cass

* WWE Cruiserweight Championship Kickoff Show Match: Akira Tozawa vs. Neville