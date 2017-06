– Here is the updated card for PWG’s July 7th event…

* PWG Title match: Champion Zack Sabre Jr. vs. Chuck Taylor

* Michael Elgin & Brian Cage vs. The Young Bucks

* Ricochet vs. Trevor Lee

* Sami Callihan, Dave & Jake Crist (OI4K) vs. Shane Strickland, Jason Cade & Dezmond Xavier

* Rey Fenix vs. Keith Lee

* Lio Rush vs. Trent

* Rey Horus vs. Sammy Guevera

– Here is a clip from WWE Raw in 2003, featuring Goldberg vs. Mark Henry…