AAA Alianzas (1.17.2024) Spoilers & Results

AAA hosted a set of tapings from the José María Arteaga General Auditorium in Querétaro, Querétaro, Mexico last week. Here are the results, courtesy of Fightful.com:

*Three-Way Tag Match: Hijo del Picudo & Ursus def. Fedayin & Murciélago, and Plateado Jr., Kaliper & Psicotic.

*Bengala, Colmillo de Plata, Garra de Oro & Puma De Oro def. Andy Panda Jr., Dragón Suicida, Mini Vikingo & Radioactivo.

*Chik Tormenta & Dalys def. Las Toxicas (Flammer & La Hiedra).

*Los Viperz (Abismo Negro, Psicosis & Taurus) def. El Fiscal, Laredo Kid & Niño Hamburguesa

*Los Profanos (Belcegor, Chessman & Parka Negra) def. La Secta Cibernética (Cibernético, Dark Cuervo & Dark Ozz).

*AAA Latin American Championship Match: El Mesías (c) def. Octagón Jr. to retain the title.

*Pagano & Psycho Clown def. NGD (Forastero & Sansón) via Disqualification.