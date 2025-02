AAA Alianzas Results 2.15.25: Psycho Clown & Pagano Battle El Ojo, More

AAA Alianzas took place on Saturday night and the full results are online. You can see the results below for the Mexico City show, per Fightful:

* Alas de Oro Qualifying Match: Myzteziz Jr. & Radioactivo def. Dragon Suicida & Aerostar and Bengala & Taurus

* Nobu San, Dalys & Sussy Love def. Mr. Iguana & Las Toxicas

* AAA Cruiserweight Championship Match: Laredo Kid def. Mustafa Ali

* Los Profanos def. Psycho Circus

* Niño Hamburguesa & Jinetes del Aire def. DMT Azul & NGD vía DQ

* Pagano & Psycho Clown def. Mesías & Alberto El Patrón