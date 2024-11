AAA Guerra de Titanes Results: El Mesias Wins Latin American Title

AAA held their event Guerra de Titanes yesterday at the Josué Neri Santos Gymnasium in Ciudad Juárez, Chihuahua, Mexico. Only three matches from the event aired on the most recent broadcast, with others to air later. You can find results below, via Fightful:

* La Fraternidad (Laredo Kid, Dinámico & Drago) def. Tokyo Bad Boys (Nobu San, SB Kento & Takuma). The Tokyo Bad Boys attacked Fratenidad after the match and took Drago & Laredo Kid’s masks.

* AAA Latin American Championship Match: El Mesías (w/ Pierroth Jr.) def. Octagón Jr. (c) (w/ Laredo Kid) to win the title.

* AAA Mega Championship Match: Alberto El Patrón (w/ Dorian Roldan) def. Pagano (w/ Latín Lover).

La Fraternidad se lleva la victoria contra los Tokio Bad Boys en #GuerradeTitanes pero los japoneses no se quedaron conformes con el resultado y atacaron a la fraternidad dejando sin mascara a Drago y Laredo Kid pic.twitter.com/JsiCQph7HP — Combate MX (@CombateMX) November 11, 2024

¡Bienvenidos al mundo del Mesías!

Tenemos nuevo Campeón Latinoamericano en #GuerradeTitanes después de recibir ayuda de Pierrtoh Jr y acabar con Octagón Jr pic.twitter.com/7kgJV4Ox1t — Combate MX (@CombateMX) November 11, 2024

Alberto el Patrón sigue siendo Megacampeon con una defensa exitosa en #GuerradeTitanes en contra de Pagano y Latin Lover pic.twitter.com/5rCiGZGWMV — Combate MX (@CombateMX) November 11, 2024