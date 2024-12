AAA Orígenes Monterrey 12.8.2024 Results: LA Park, Hijo del Vikingo & More In Action

AAA hosted a set of tapings on December 8, 2024 from the Nuevo Leon Unido Gymnasium in Monterrey, Nuevo Leon, Mexico. Here are the results, courtesy of Fightful.com:

* Dinámico def. Tigre Universitario.

* KAOZ Briefcase Scramble Match: Taurus def. Drago, Bengala, Noissy Boy, Reina Dorada, Simbolo, Spider Fly, Belcegor, Shamila, King Charro, Estrellita & El Lider.

* Laredo Kid, Tigre Universitaro Jr. & Redimido def. Dark Zorro, Oro Negro & Estrellato.

* AAA Mixed Tag Team Championship Match: Mr. Iguana & La Hiedra def. DECAY (Crazzy Steve & Havok) (c) to win the titles.

* BraMexas (Julissa Mexa & Valentynna Reis) vs. Sussy Love & Flammer Ended in a No-Contest.

* Tokyo Bad Boys (Nobu San, SB Kento & Takuma) def. Hijo del Vikingo, Emperador Azteca & Oni El Bendito.

* LA Park, Octagon Jr. & Cibernético def. Alberto El Patrón, Pierroth Jr. & El Mesías.