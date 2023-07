AAA Verano de Escandalo Full Results 07.21.2023: Gringo Loco, Sam Adonis & Cibernético vs. Alberto el Patron, Hijo del Vikingo & Psycho Clown, More

The Verano De Escandalo event was hosted by AAA Lucha Libre Worldwide in Aguascalientes, Mexico on July 21. You can find the complete results (per Fightful) and see some highlights below.

* AAA Trios Championship Bout: Los Vipers (Psicosis II, Abismo Negro Jr & Toxin) defeated NGD (Sanson, Forastero & Hijo de Mascara Año 2000)

* Vampiro, Pagano & Octagon Jr vs. Daga & Los Mercenarios (Texano Jr & Black Taurus) finished as No Contest

* No Disqualification Bout: Gringo Loco, Sam Adonis & Cibernético defeated Alberto el Patron, Hijo del Vikingo & Psycho Clown

¡Paso de todo en este #VeranoDeEscandalo! Sam Adonis, Cibernético y Gringo Loco se llevan la victoria 💪🏻 @luchalibreaaa pic.twitter.com/0cRuYWR2h5 — Canal Space (@canalspace) July 22, 2023