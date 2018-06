Here is the card for tomorrow’s CEO/NJPW When Worlds Collide event. The card will stream live and for free at this link…

* Jeff Cobb vs. Chase Owens

* Jushin Liger vs. Rocky Romero

* The Guerrillas of Destiny vs. Juice Robinson & David Finlay

* Roppongi 3k vs. Dragon Lee & Ryusuke Taguchi

* Kenny Omega & Kota Ibushi vs. Tetsuya Naito & Hiromu Takahashi