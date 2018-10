Card For Tomorrow’s NJPW Road to Power Struggle Event

Here is the card for tomorrow’s NJPW Road to Power Struggle, which is the second night of the 2018 Super Jr. Tag League Tournament (night one review here)…

* Tomoaki Honma, Shota Umino, & Ren Narita vs. Ayato Yoshida, Yota Tsuji, & Yuya Uemura

* Hiroshi Tanahashi, Togi Makabe, & Toa Henare vs. Kota Ibushi, Yujiro Takahashi, & Chase Owens

* Kazuchika Okada, Toru Yano, Trent, & Chuckie T vs. Jay White, Bad Luck Fale, Tama Tonga, & Tanga Loa

* Super Jr. Tag League Tournament Match: Jushin Liger & Tiger Mask vs. Volador Jr. & Soberano Jr.

* Super Jr. Tag League Tournament Match: Ryusuke Taguchi & ACH vs. Taiji Ishimori & Robbie Eagles

* Super Jr. Tag League Tournament Match: BUSHI & Shingo Takagi vs. KUSHIDA & Chris Sabin

* Super Jr. Tag League Tournament Match: Sho & Yoh vs. Yoshinobu Kanemaru & Desperado

The Standings

* Ishimori & Robbie Eagles: (1-0) 2pts.

* Volador Jr. & Soberano Jr: (1-0) 2pts.

* Desperado & Kanemaru: (1-0) 2pts.

* BUSHI & Shingo: (1-0) 2pts.

* Roppongi 3K: (0-1) 0pts.

* Chris Sabin & KUSHIDA: (0-1) 0pts.

* ACH & Taguchi: (0-1) 0pts.

* Jushin Liger & Tiger Mask: (0-1) 0pts.