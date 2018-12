Cards For This Weekend’s NJPW Road to Tokyo Dome Events

Here are the cards for this weekend’s Road to Tokyo Dome events on Friday and Saturday at Korakuen Hall (both airing at 4:30 AM ET).

December 14

* Hiroshi Tanahashi, Will Ospreay, Togi Makabe & Toru Yano vs. Kenny Omega, Kota Ibushi, Yujiro Takahashi & Chase Owens

* Kazuchika Okada vs. Gedo

* Tetsuya Naito, EVIL, SANADA & BUSHI vs. Bad Luck Fale, Tama Tonga, Tanga Loa & Taiji Ishimori

* Tomohiro Ishii, SHO & YOH vs. Taichi, Yoshinobu Kanemaru & El Desperado

* Hirooki Goto & Rocky Romero vs. Minoru Suzuki & Takashi Iizuka

* Shingo Takagi vs. Shota Umino

* Tomoaki Honma, Jushin Thunder Liger, Tiger Mask IV & KUSHIDA vs. Toa Henare, Ayato Yoshida, Ren Narita & Yuya Uemura

December 15

* Hiroshi Tanahashi & Will Ospreay vs. Kenny Omega & Kota Ibushi

* Kazuchika Okada, Togi Makabe, Toru Yano, Tomoaki Honma & KUSHIDA vs. Bad Luck Fale, Tama Tonga, Tanga Loa, Gedo & Taiji Ishimori

* Tetsuya Naito, BUSHI & Shingo Takagi vs. Taichi, Yoshinobu Kanemaru & El Desperado

* EVIL & SANADA vs. Yujiro Takahashi & Chase Owens

* Tomohiro Ishii & Hirooki Goto vs. Minoru Suzuki & Takashi Iizuka

* Jushin Thunder Liger, Tiger Mask IV & Toa Henare vs. Rocky Romero, SHO & YOH

* Teruaki Kanemitsu & Ren Narita vs. Ayato Yoshida & Shota Umino