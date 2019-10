Clips From Crown Jewel Include Hulk Hogan Promo, Pyro Test, More

WWE is holding their Crown Jewel event in Riyadh, Saudi Arabia tomorrow, but the stars are already there and preparations are underway. Fans have posted clips to social media which include a promo from Hulk Hogan to the local media, pyro and entrance video testing and more. Crown Jewel will stream on the WWE Network starting at 12 PM ET with the Kickoff show.

📽 من تجربة الإضاءة التفاعلية الخاصة بعرض #WWECROWNJEWEL 🇸🇦 pic.twitter.com/9vhLbPZRl3 — روثلس | Ruthless (@Ruthl1ess) October 29, 2019

وصول الوحش Brock Lesnar للرياض pic.twitter.com/RQI4ELjD7U — روثلس | Ruthless (@Ruthl1ess) October 29, 2019

الأسطورة Hulk Hogan متحمس حول وجوده بالرياض ويتوعد بالفوز في #WWECrownJewel 🇸🇦 pic.twitter.com/Gd3464tN7y — روثلس | Ruthless (@Ruthl1ess) October 29, 2019

فيديو من تجربة دخلات المصارعين في استاد الملك فهد 🔥. pic.twitter.com/taSa6jDiVv — Wrestling Club (@WrestlinClub) October 29, 2019

من التجارب في استاد الملك فهد لـ تقنية حديثة سيتم استخدامها في عرض كراون جول 😍. pic.twitter.com/hX4McOt9Tv — Wrestling Club (@WrestlinClub) October 28, 2019

عاجل : وصول السيد فينس مكمان مالك WWE وابنه شين مكمان للرياض 🇸🇦🔥. pic.twitter.com/qV1jUZPWKu — Wrestling Club (@WrestlinClub) October 29, 2019