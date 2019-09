CMLL 86th Anniversary Show Results: Negro Casas Loses Hair

CMLL held their 86th anniversary show last night at the Arena Mexico in Mexico City, Mexico, which featured Negro Casas losing his hair in the main event. Here are results, via Fightful:

Best Two Out Of Three Falls Six-Man Tag Team Match: Audaz, Rey Cometa and Stigma defeated Misterioso Jr., Tiger and Virus 2-1

Six-Man Tag Team Match: Diamante Azul, Dulce Gardenia and Titan defeated El Hijo del Villano III, Hechicero and Rey Bucanero 2-0

Mexican National Women’s Title Best Two Out Of Three Falls Match: Metalica defeated Dalys la Caribena 2-1 to retain the title

Best Two Out Of Three Falls Six-Man Tag Team Match: Angel de Oro, Mephisto and Niebla Roja defeated Los Guerreros Laguneros (Euforia & Gran Guerrero) and El Soberano Jr. 2-0

Mask Vs. Mask Match: Microman defeats Chamuel

Mexican National Trios Title Best Two Out Of Three Falls Match: La Sangre Dinamita (El Cuatrero, Forastero and Sanson) defeated El Sky Team (Mistico & Valiente) and Caristico 2-1 to retain the titles

Hair Vs. Hair Cage Match, Last Man In The Cage Loses His Hair: Big Daddy Yum Yum and Ciber The Main Man and El Barbaro Cavernario and Gilbert El Boricua and Ultimo Guerrero and Volador Jr. defeated Negro Casas. Ultimo Guerrero was the last man to leave, meaning Negro Casas lost his hair.

Lance de 450 grados de Rey Cometa para Tiger! La espectacular batalla inicial es para el tridente técnico. #86AniversarioCMLL pic.twitter.com/xjVLlD8ZxE — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) September 28, 2019

Los rufianes se han excedido en rudeza en la segunda caída y son descalificados nuevamente. #86AniversarioCMLL pic.twitter.com/8ei59rjxiI — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) September 28, 2019

Dalys ha caído de forma polémica debido a que Metálica se apoya de las cuerdas para vencerla. El público apoya a la de origen caribeño pese al resultado. #86AniversarioCMLL pic.twitter.com/qRvZHUtZGC — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) September 28, 2019

Niebla Roja y Ángel de Oro logran la victoria definitiva ante Los Guerreros Laguneros y retan a Euforia y Gran Guerrero por el Campeonato Mundial de Parejas del CMLL. #86AniversarioCMLL pic.twitter.com/1B3H3WYuXu — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) September 28, 2019

Chamuel rompe en llanto! Microman ha logrado la victoria y da a conocer el rostro de José Francisco García, que tiene 13 años como luchador profesional. #86AniversarioCMLL pic.twitter.com/tmsiGHoSHx — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) September 28, 2019

Imponentes! No hay quien detenga a Sanson, Cuatrero y Forastero, que esta noche defienden de forma exitosa su cetro. #86AniversarioCMLL pic.twitter.com/ixLiPm30iZ — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) September 28, 2019