CMLL 89th Anniversary Results 9.16.22: Jarochita Faces Reyna Isis in a Mask vs. Mask Match

Below are some results, courtesy of Fightful:

* CMLL National Trios Championship Match: Los Atrapa Sueños (Rey Cometa, Espíritu Negro & Dulce Gardenia) (c) beat Guerrero Maya Jr, Stigma & Arkalis.

* Los Infernales (Hechicero, Mephisto & Eufória) beat Negro Casas, Titán & Star Jr.

* Triple Threat Elimination Match – 2022 Independence Cup Final: Angel De Oro beat Místico & Volador Jr.

* Incredible Tag Eliminator Fatal 4-Way Qualifier: Dragón Rojo Jr. beat Averno, Fuerza Guerrera & Atlantis Jr.

* Incredible Tag Eliminator Semifinal: Ultimo Guerrero & Averno beat Atlantis & Fuerza Guerrera.

* Incredible Tag Eliminator Semifinal: Atlantis Jr & Stuka Jr. beat Soberano & Dragon Rojo Jr.

* Incredible Tag Eliminator Final: Atlantis Jr & Stuka Jr. beat Ultimo Guerrero & Averno.

* Mask vs. Mask Match: Jarochita beat Reyna Isis.

* Mask vs. Mask Match: Atlantis Jr. beat Stuka Jr.