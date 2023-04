CMLL Arena Coliseo 80th Anniversary Full Results 04.03.2023: Headliner feat. Mistico, Volador Jr, & More

The 80th anniversary of Areno Coliseo was commemorated with an event hosted by CMLL. The show was taped on April 1 and shown via YouTube on April 3. You can find the full results (via Fightful) and find some highlights, as well as watch the complete show, below.

* Último Dragoncito & Shockercito defeated Mercurio & Minos

* Princesa Sugehit, Lluvia & La Jarochita defeated Zeuxis, Stephanie Vaquer y La Catalina

* 2023 New Generation Tourney Bout: Rey Samuray defeated Max Star, Ángel Rebelde, Crixus, Tonalli, Multy, Neón, Hijo de Stuka Jr, Vaquero Jr & Brillante Jr

* Legends Bout: Octagón, Atlantis & Blue Panther defeated Satánico, Virus & El Felino

* Místico, Angel de Oro & Soberano Jr defeated Volador Jr, Averno & Templario

Las Leyendas del CMLL regresaron al emblemático cuadrilátero del Embudo de Perú 77 para engalanar la función del 80 Aniversario de este recinto…

¡Felicidades Arena Coliseo!

📸 https://t.co/0Ijz8kSllE #CMLL #LuchaLibre #SábadoDeColiseo #ArenaColiseo pic.twitter.com/OsThChhEOi — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) April 2, 2023

#SábadoDeColiseo: Lluvia, Jarochita y Princesa Sugehit ganan a Zeuxis, La Catalina y Stephanie Vaquer en la lucha de Amazonas pic.twitter.com/cYyy1E2s4s — Más Lucha (@mas_lucha) April 2, 2023