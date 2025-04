CMLL Arena Mexico 69th Anniversary Show Results: Titan Wins Universal Title

CMLL held a special Arena Mexico 69th Anniversary edition of Viernes Espectacular last night in Mexico City. Here are results, via Fightful:

* Lady Frost & Billie Starkz def. Las Infernales (Zeuxis & Dark Silueta).

* CMLL Universal Championship – Semifinals Three-Way Match: Titán def. Stigma & Mephisto.

* CMLL Universal Championship – Semifinals Three-Way Match: Esfinge def. Niebla Roja & Akuma.

* CMLL Universal Championship – Semifinals Three-Way Match: Ángel de Oro def. Euforia & Flip Gordon.

* KUSHIDA def. Último Guerrero.

* CMLL Universal Championship – Finals Three-Way Match: Titán def. Ángel de Oro & Esfinge

