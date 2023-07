CMLL Arena Tuesday Mexico Results 7.25.23: Six-Man Tag Team Main Event, More

CMLL held its Arena Tuesday Mexico show on Tuesday in Mexico City with a six-man tag team main event and more. You can see the full results from the show below, per Fightful:

* Pierrothito & Little Violence def. Air & Steel.

* Captain Suicide, Halcón Suriano Jr & Diamond def. The Expendables

* Bullet Man Jr def. Imperial Blood via DQ

* The Black Wave def. Puebla Force

* Atlantis, Brave & Barbarian Caveman def. Red Mist, Fleeting & Sphinx

* Golden Angel & Guerreros Laguneros def. Mystic, Flying Jr & Atlantis Jr.

