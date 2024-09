CMLL Día De Independencia 9.16.2024 Results: Místico vs. Máscara Dorada

CMLL held Día de Independencia on September 16, 2024 from Arena Mexico In Mexico City, Distrito Federal, Mexico. Here are the results, courtesy of Fightful:

* Mercurio & Pequeño Olímpico def. Angelito & Fantasy.

* 2/3 Falls Match: El Audaz, Capitán Suicida & Legendario def. Infarto, Alom & Hunter (2-1).

* 2/3 Falls Match: La Ola Negra (Raider, Dark Magic & Espanto Jr.) def. Brillante Jr. & Los Dulces AtrapaSueños (Dulce Gardenia & Espíritu Negro) (2-1).

* 2/3 Falls Match: Difunto & Los Bárbaros (Terrible & Bárbaro Cavernario) def. Los Depredadores (Magnus, Rugido & Vegas) (2-1).

* 2/3 Falls Match: Esfinge & Euforia def. Hechicero & El Valiente (2-1).

* MLW World Middleweight Title Match: Místico def. Máscara Dorada.