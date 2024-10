CMLL Domingo Familiar 10.27.24 Results: Místico Headlines

CMLL held the event Domingo Familiar on October 27, 2024 from Arena Mexico In Mexico City, Distrito Federal, Mexico. Here are the results, courtesy of Fightful.com:

* Kemalito & Periquito Sacaryas def. Mije & Tengu.

* Match Relámpago: Unagi Sayaka def. Dark Silueta.

* Torneo Cibernético de Pequeños Estrellas: Shockercito def. Aéreo, Galaxy, Full Metal, Acero, Fantasy, Pequeño Olímpico, Kaligua, Rostro de Acero, Mercurio, Pierrothito, Último Dragoncito & Pequeño Magia.

* 2/3 Falls Match: Lluvia, Zeuxis & Reyna Isis def. Persephone, Sumika Yanagawa & Samantha Black (2-1).

* 2/3 Falls Match: Místico, Volador Jr. & Neón def. Hechicero & Los Villanos (Hijo del Villano III & Villano III Jr.) (2-1).