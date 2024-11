CMLL Domingo Familiar 11.17.2024 Results: Trios Headliner

CMLL held its Domingo Familiar event on November 17, 2024 from Arena Mexico In Mexico City, Distrito Federal, Mexico. Here are the results, courtesy of Fightful.com:

* Inquisidor & Sangre Imperial def. Astral & Diamond.

* 2/3 Falls Match: Crixus, Kráneo & El Sagrado def. Los Dulces AtrapaSueños (Dulce Gardenia, Rey Cometa & Espiritu Negro) (2-1).

* This was Sagrado’s first match since September.

* Match Relámpago: Princesa Sugehit def. Dark Silueta.

* 2/3 Falls Match: Brillante Jr., Fuego & Volcano def. Rey Bucanero & Los Felinos (Felino & Felino Jr.) (2-1).

* 2/3 Falls Match: Los Depredadores (Magnus, Magia Blanca & Rugido) def. Flip Gordon, Hijo de Octagón & Titán (2-0).

* 2/3 Falls Match: Octagón, Volador Jr. & Templario (w/ Kemonito) def. Los Infernales (Averno, Mephisto & Euforia) (w/ Kemalito) (2-1).