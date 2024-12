CMLL Domingo Familiar 12.15.2024 Results: Místico Among Stars In Action

CMLL held Domingo Familiar on December 15, 2024 from Arena Mexico In Mexico City, Distrito Federal, Mexico. Here are the results, courtesy of Fightful.com:

*Match Relámpago: Mercurio def. Fantasy.

*2/3 Falls Match: La Ola Negra (Dark Magic, Raider & Espanto Jr.) def. La Fuerza Poblana (Pegasso, Stigma & Xelhua) (2-1).

*2/3 Falls Match: La Metálica & Las Valientes (Hera & Olympia) def. Princesa Sugehit, Skadi & India Sioux (2-1).

*2/3 Falls Match: El Valiente & Los Hermanos Chávez (Niebla Roja & Ángel de Oro) def. Dragón Rojo Jr., Flip Gordon & Neón (2-1).

*2/3 Falls Match: Volador Jr. & Los Guerreros Laguneros (Stuka Jr. & Gran Guerrero) def. Místico, Máscara Dorada & Esfinge (2-1).