CMLL Domingo Familiar Results 12.8.24: Máscara Dorada vs. Ángel de Oro

CMLL held the event “Domingo Familiar” on December 8, 2024 from Arena Mexico In Mexico City, Distrito Federal, Mexico. Here are the results, courtesy of Fightful.com:

* Eléctrico & Leono def. Sangre Imperial & Inquisidor.

* 2/3 Falls Match: Vegas, Rey Bucanero & Kráneo def. Brillante Jr., Volcano & Hijo del Pantera (2-1).

* 2/3 Fals Match: Los Depredadores (Magnus, Rugido & Magia Blanca) def. Los Divinos Laguneros (Blue Panther Jr., Hijo de Blue Panther & Dark Panther) (2-1).

Match Relámpago: Viva Van def. Zeuxis.

* 2/3 Falls Match: Máscara Dorada def. Ángel de Oro (2-1).

* 2/3 Falls Match: Rocky Romero, Euforia & El Valiente def. Flip Gordon, Atlantis Jr. & Neón (2-1).