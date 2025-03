CMLL Domingo Familiar (3.23.2025) Results: Trios Headliner

Consejo Mundial de Lucha Libre presented their “Domingo Familiar” event on March 23, 2025, at Arena Mexico in Mexico City, Mexico. Here are the results, courtesy of Fightful.com:

Match Relámpago: Infarto def. Príncipe Daniel.

*2/3 Falls Match: Pólvora, El Coyote & Disturbio def. Valiente Jr., El Vigía & El Audaz (2-1).

*2/3 Falls Match: Okumura, Yutani & Rey Bucanero def. La Fuerza Poblana (Pegasso, Stigma & Xelhua) (2-0).

*2/3 Falls Match: Los Atlantis (Atlantis & Atlantis Jr.) def. Los Infernales (Euforia & Mephisto) (2-1).

*2/3 Falls Match: Flip Gordon, Neón & Templario def. El Elemental & Los Bárbaros (Bárbaro Cavernario & El Terrible) (2-1).

*2/3 Falls Match: Máscara Dorada, Titán & Magia Blanca def. Los Depredadores (Volador Jr., Magnus & Rugido) (2-1).