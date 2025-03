CMLL Domingo Familiar (3/30/2025) Results: Trios Match

Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) presented their “Domingo Familiar” event on March 30, 2025, at Arena Mexico in Mexico City. Here are the results, courtesy of Fightful.com:

Match Relámpago: Fury Boy def. Carnífice.

2/3 Falls Match: Sagrado, Pólvora & Coyote def. Oro Jr., Fuego y Eléctrico (2-1).

2/3 Falls Match: Rey Bucanero & Los Felinos (Felino & Felino Jr.) def. Capitán Suicida, El Audaz & El Hijo del Pantera (2-1).

2/3 Falls Match: Crixus, Yutani & Okumura def. Los Dragones (Dragón Rojo Jr., Dragón Legendario & Dragón de Fuego) (2-1).

2/3 Falls Match: Los Infernales (Averno & Euforia) def. Los Depredadores (Volador Jr. & Magnus) (2-1).

2/3 Falls Match: Atlantis Jr., Titán & Máscara Dorada def. Los Guerreros Laguneros (Último Guerrero, Stuka Jr. & Gran Guerrero) (2-1).