CMLL Domingo Familiar (3.9.2025) Results: Máscara Dorada Among Names In Action

Consejo Mundial de Lucha Libre held the event “Domingo Familiar” on March 9, 2025 from Arena Mexico In Mexico City, Distrito Federal, Mexico. Here are the results, courtesy of Fightful.com:

* Infarto, Kráneo & Alom def. Volcano, Fuego & Dragón de Fuego.

* 2/3 Falls Match: Pretty Psycho (Amira Blair & Zoe Lucas) def. Las Valientes (Hera & Olympia) (2-1).

* 2/3 Falls Match: Los Dulces AtrapaSueños (Dulce Gardenia, Rey Cometa & Espíritu Negro) def. Los Cancerberos del Infierno (Virus, Cancerbero & Luciferno) (2-1).

* 2/3 Falls Match: Flip Gordon, Dragón Rojo Jr. & Dragón Legendario def. Hijo del Villano III, Difunto & El Cobarde (2-1).

* 2/3 Falls Match: Atlantis, Titán & Máscara Dorada def. Crixus & Guerreros Laguneros (Gran Guerrero & Stuka Jr.) (2-1).