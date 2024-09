CMLL Domingo Familiar 9.29.2024 Results: El Terrible vs. Dragón Rojo Jr

Consejo Mundial de Lucha Libre held Domingo Familiar on September 29, 2024 from Arena Mexico In Mexico City, Distrito Federal, Mexico. Here are the results, courtesy of Fightful.com:

* Leono & Diamond def. Inquisidor & Sangre Imperial.

* 2/3 Falls Match: Los Chacales del Ring (Okumura, Pólvora & El Coyote) def. Retro, Hijo del Pantera & El Audaz (2-1).

* 2/3 Falls Match: Los Cancerberos del Infierno (Virus, Cancerbero & Luciferno) def. Volcano, Hombre Bala Jr. & Max Star (2-1).

* 2/3 Falls Match: Tessa Blanchard, Kira & Skadi def. Sanely, Dark Silueta & Hera (2-1).

* 2/3 Falls Match: Dragón Rojo Jr. def. Terrible (2-1).

* 2/3 Falls Match: Atlantis Jr., Máscara Dorada & Titán def. Euforia & Los Hermanos Chávez (Ángel de Oro & Niebla Roja) (2-1).