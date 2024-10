CMLL Domingo Familiar Results 10.13.24: Two Of Three Falls Matches, More

CMLL Domingo Familiar took place on Sunday with a host of two of three falls matches and more. You can see the results below from the show, per Fightful:

* Angelito & Pequeño Magia def. Pierrothito & Pequeño Olímpico.

* Two Of Three Falls Match: La Fuerza Poblana def. Disturbio & Pólvora (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Skadi, India Sioux & Náutica def. Amapola, Maligna & Olympia (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Star Black & Los Villanos def. Akuma, Magia Blanca & Fugaz. (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Princesa Sugehit, La Catalina & Tabata def. Reyna Isis, Sanely & Dark Silueta (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Soberano Jr. & Los Hermanos Chávez def. Volador Jr., Templario & Flip Gordon (2-1)

Angelito y Pequeño Magia Han sido sorprendidos por la experiencia de Pequeño Olímpico y Pierrothito en el inicio del #DomingoFamiliarCMLL Sigue el reporte de las acciones en nuestro Twitter Oficial: https://t.co/JUtaP9OcTd|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/1NN41V85c0 — Arena México (@Arena_MX) October 13, 2024