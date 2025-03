CMLL Domingo Familiar Results 3.2.25: Two Of Three Falls Main Event, More

CMLL held their latest Domingo Familiar show on Sunday, and the results are online. You can see the full results of from the Arena Mexico show below (per Fightful):

* Pequeño Sky Team def. Rostro de Acero, Pequeño Violencia & Pequeño Olímpico

* Viva Van & Johnnie Robbie def. Skadi & Princesa Sugehit

* Match Relámpago: Xelhua def. El Cobarde.

* Two Of Three Falls Match: Valiente Jr. & Los Viajeros Del Espacio (Max Star & Futuro) def. Los Depredadores (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Los Hermanos Chávez def. Los Infernales (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Soberano Jr., Volador Jr. & Hechicero def. Templario, Star Jr. & Neón (2-1)

