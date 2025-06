CMLL Domingo Familiar Results 6.15.25: Copa Dinastias Tournament Takes Place

The latest CMLL Domingo Familiar saw the Copa Dinastias Tournament go down, and the results are online. You can see the full results from the Arena Mexico show below, per Fightful:

* Two Of Three Falls Match: Dulces AtrapaSueños def. Hermanos Calavera

* Two Of Three Falls Match: Los Ortiz def. Los Andrade (2-1)

* Copa Herederas 2025: Sanely def. La Jarochita, Skadi, Olympia, La Magnifica, Hera, India Sioux & Lluvia

* Match Relámpago: Titán def. Robbie X

* Copa Dinastias 2025 Seeding Cibernetico: Máscara Dorada def. Hijo de Stuka Jr., Atlantis Jr., Hijo de Blue Panther, Valiente Jr., Felino Jr. & Hijo del Pantera

* Copa Dinastias 2025 First Round Match: Divinos Laguneros def. Felinos

* Copa Dinastias 2025 First Round Match: Los Valientes def. Panteras

* Copa Dinastias 2025 First Round Match: Guerreros de La Atlantida def. Los Stuka

* Copa Dinastias 2025 Semifinals Match: Divinos Laguneros def. Los Valientes

* Copa Dinastias 2025 Semifinals Match: Guerreros de La Atlantida def. Panteritas del Ring

* Copa Dinastias 2025 Finals: Guerreros de La Atlantida vs. Divinos Laguneros