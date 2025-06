CMLL Domingo Familiar Results 6.29.25: United Empire In Action, More

The latest CMLL Domingo Familiar featured the United Empire and more in action. You can see the full results from the Arena Mexico show below, per Fightful:

* Alexius & Vigía def. Poseidón & Carnífice

* Two Of Three Falls Match: India Sioux & Princesa Sugehit def. Reyna Isis & Olympia (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Bestias del Diablo def. Fuerza Tapatía (2-1)

* Match Relámpago: Stuka Jr. def. Star Jr.

* Two Of Three Falls Match: Gran Guerrero, El Valiente & Difunto def. Dragones (2-1)

* Two Of Three Falls Match: Hechicero, Volador Jr. & Bárbaro Cavernario def. Atlantis Jr., Templario & Esfinge (2-1)

En un choque de Amazonas, la experiencia de India Sioux y Princesa Sugehit ha superado a la rudeza de Reyna Isis y Olympia. Sigue el reporte de las acciones del #DomingoFamiliarCMLL en nuestro Twitter Oficial: https://t.co/JUtaP9OcTd|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/4ePSfzBnw2 — Arena México (@Arena_MX) June 29, 2025

Los Dragones (Rojo Jr., Legendario y de Fuego) estuvieron muy cerca de la victoria, pero Gran Guerrero, Difunto y El Valiente arruinaron su celebración. Sigue el reporte de las acciones del #DomingoFamiliarCMLL en nuestro Twitter Oficial:https://t.co/JUtaP9OKIL|| @CMLL_OFICIAL pic.twitter.com/eIR7FZs2nr — Arena México (@Arena_MX) June 30, 2025