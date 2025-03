CMLL Domingo Familiar Results: Trios Match Headlines

CMLL held their weekly Domingo Familiar event last night at Arena Mexico In Mexico City, Distrito Federal, Mexico. Here are results, via Fightful:

* Sangre Imperial & Dreyko def. Diamond & Blue Shark.

* 2/3 Falls Match: El Audaz & Péndulo def. Pólvora & Poseidón (2-1).

* 2/3 Falls Match: Capitán Suicida, Volcano & Hijo del Pantera def. El Sagrado, Kráneo & Barboza (2-1).

* One Fall Tag Match: Taya Valkyrie & Lady Frost def. La Catalina & Persephone.

* Match Relámpago: Neón def. Soberano Jr.

* 2/3 Falls Match: Rocky Romero, Volador Jr. & El Valiente def. Atlantis Jr., Máscara Dorada & Esfinge (2-0).