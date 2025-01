CMLL Lunes Clásico (1.20.2025) Results: Místico vs. Volador Jr.

CMLL held the event “Lunes Clásico” on January 20, 2025, from Arena Puebla In Puebla, Puebla, Mexico. Here are the results, courtesy of Fightful.com:

*Centella Roja & Hijo de Centella Roja def. Espíritu Maligno & King Jaguar.

*Fuego, Novato & Tiger Boy def. Prayer, El Perverso & Multy.

*Match Relámpago: La Catalina def. Sanely.

*Crixus, Brillante Jr. & El Elemental def. Rayo Metálico & Los Gemelos Diablo (Gemelo Diablo I & Gemelo Diablo II).

*Los Guerreros Laguneros (Último Guerrero, Stuka Jr. & Gran Guerrero) def. Los Infernales (Averno, Mephisto & Euforia) via Disqualification.

*Místico def. Volador Jr. (w/ Magnus).