CMLL Lunes Clásico 11.11.2024 Results: Depredadores vs. Infernales

CMLL held Lunes Clásico on November 11, 2024, from Arena Puebla In Puebla, Puebla, Mexico. Here are the results, courtesy of Fightful.com:

*Rencor & Grako def. Dragón de Fuego & Meyer.

*Pequeño Pólvora & Full Metal def. Shockercito & Galaxy.

*Valiente Jr. & La Fuerza Poblana (Rey Samuray & Pegasso) def. Pólvora, El Elemental & Disturbio.

*Guerrero Maya Jr., Okumura & Multy def. Volcano, Xelhua & Rayo Metálico.

*Templario, Titán & Flip Gordon def. La Escuadra (Hijo del Villano III, Zandokan Jr. & Villano III Jr.).

*Los Depredadores (Volador Jr., Magnus & Rugido) def. Los Infernales (Averno, Mephisto & Euforia).