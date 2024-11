CMLL Lunes Clásico 11.25.2024 Results: Trios Headliner

CMLL held Lunes Clasico on November 25, 2024, from Arena Puebla In Puebla, Puebla, Mexico. Here are the results, courtesy of Fightful.com:

* Astro & Meyer def. Hijo del Perverso & Dreyko.

* Match Relámpago: Multy def. Valiente Jr. (8:24).

* Fuego, Hijo del Pantera & Capitán Suicida def. Los Compadres del Diablo (Rey Apocalipsis, Prayer & Perverso).

* La Fuerza Poblana (Xelhua, Rey Samuray & Arkalis) def. Los Dulces Atrapasueños (Dulce Gardenia, Rey Cometa & Espíritu Negro).

* Atlantis, Flip Gordon & Titán def. Hijo de Stuka Jr. & Los Bárbaros (Bárbaro Cavernario & El Terrible)

* Místico, Templario & Stigma def. Los Guerreros Laguneros (Último Guerrero, Stuka Jr. & Gran Guerrero) via Disqualification (Low Blow).