CMLL Lunes Clásico (11.4.2024) Results: Místico vs. Ángel de Oro

CMLL held a special edition of the event “Lunes Clásico” on November 4, 2024, from Arena Puebla In Puebla, Puebla, Mexico. Here are the results, courtesy of Fightful.com:

* Astro & Asturiano def. Espíritu Maligno & King Jaguar.

* Último Dragoncito & Shockercito def. Mercurio & Pequeño Violencia.

* Infarto, Disturbio & El Elemental def. Millenium & La Fuerza Poblana (Arkalís & Pegasso).

* Flip Gordon, Stigma & Rayo Metálico def. Guerrero Maya Jr., Hijo de Stuka Jr. & Okumura.

* Los Infernales (Averno, Mephisto & Euforia) def. Los Depredadores (Volador Jr., Magnus & Rugido).

* Místico def. Ángel de Oro.