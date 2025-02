CMLL Lunes Clásico (2/10/25) Results: Trios Headliner

CMLL’s “Lunes Clásico” took place on February 10, 2025, at Arena Puebla in Puebla, Mexico. Here are the results, courtesy of Fightful.com:

* Blue Shark & Meyer def. Los Compadres del Diablo (Prayer & El Perverso).

* El Tapatío & El Vigía def. Rey Apocalipsis & Disturbio.

* Rayo Metálico & Los Viajeros del Espacio (Max Star & Futuro) def. Okumura, Pólvora & Multy.

* La Ola Negra (Raider, Black Magic & Espanto Jr.) def. Los Dulces AtrapaSueños (Dulce Gardenia, Rey Cometa & Espíritu Negro).

* Star Jr. & La Fuerza Poblana (Stigma & Xelhua) def. Los Depredadores (Magia Blanca, Rugido & Magnus).

* Atlantis Jr., Templario & Dragón Legendario def. El Galeón Fantasma (Zandokan Jr., Difunto & Barboza).