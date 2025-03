CMLL Lunes Clásico (3.17.2025) Results: Volador Jr. vs Ángel de Oro

On March 17, 2025, Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) presented their “Lunes Clásico” event at Arena Puebla in Puebla, Mexico. Here are the results, courtesy of Fightful.com:

*Rayo Metálico, Astro & Meyer def. Multy, Rencor & Hijo del Perverso.

*India Sioux & Reyna Isis def. Taya Valkyrie & Lady Frost.

*Magia Blanca & La Fuerza Poblana (Stigma & Xelhua) def. Los Depredadores (Rugido, Magnus & Vegas Depredador) via Disqualification.

*Match Relámpago: Rocky Romero def. Titán.

*Four Way Match: Zandokan Jr. def. Star Jr., Esfinge & El Valiente.

*Volador Jr. def. Ángel de Oro.