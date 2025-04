CMLL Lunes Clásico (3.31.2025) Results: Atlantis Jr & Sky Team vs. Guerreros Laguneros

On March 31, 2025, Consejo Mundial de Lucha Libre presented their “Lunes Clásico” event at Arena Puebla, located in Puebla, Puebla, Mexico. Here are the results, courtesy of Fightful.com:

* Hijo de Centella Roja & El Novato def. King Jaguar & Rey Apocalipsis.

* Astro & El Vigia def. Los Compadres del Diablo (El Perverso & Prayer).

* Black Tiger, Rayo Metalico & Blue Shark def. Tiger Boy, Valiente Jr. & Multy.

* Los Demonios Japoneses (Okumura & Yutani) def. Brillante Jr. & El Audaz.

* Difunto & Los Barbaros (El Elemental & El Terrible) def. Templario & La Fuerza Poblana (Stigma & Xelhua).

* Atlantis Jr. & Sky Team (Máscara Dorada & Neón) def. Los Guerreros Laguneros (Último Guerrero, Stuka Jr. & Gran Guerrero) via Disqualification.