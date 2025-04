CMLL Lunes Clásico (4.22.2025) Results: Trios Headliner

Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) presented its weekly Lunes Clásico event on April 22, 2025, emanating from the historic Arena Puebla in Puebla, Puebla, Mexico. Here are the results, courtesy of Fightful.com:

* Alexius, Asturiano & Amnesia def. Troyano, Rencor & Hijo del Perverso.

* Reyes del Aire – Puebla vs CDMX: Robin, Polvora, Disturbio, Coyote, Infarto, Rey Samuray, Arkalis, El Vigia, Meyer & Tiger Boy.

* Kráneo, Okumura & Yutani def. Los Dulces AtrapaSueños (Dulce Gardenia, Rey Cometa & Espíritu Negro).

* Bárbaro Cavernario & Los Hermanos Chávez (Ángel de Oro & Niebla Roja) def. Magia Blanca & La Fuerza Poblana (Xelhua & Stigma).

* Atlantis Jr., Star Jr. & Neón def. El Galeón Fantasma (Zandokan Jr., Difunto & Barboza).