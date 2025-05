CMLL Lunes Clásico (5.26.25) Results: Dragónes vs. Infernales

The lucha libre action continued as Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) presented its “Lunes Clásico” event on Monday, May 26, 2025, from the renowned Arena Puebla in Puebla, Mexico. Here are the results, courtesy of Fightful.com:

* Tiger Boy, Blue Shark & Meyer def. Rey Apocalipsis, Rencor & Dreyko.

* India Sioux, Lady Metal & La Catalina def. Reyna Isis, Hera & Olympia.

* El Elemental, Okumura & Yutani def. Brillante Jr. & Los Divinos Laguneros (Blue Panther Jr. & Dark Panther).

* Hijo de Stuka Jr. & Los Guerreros Laguneros (Stuka Jr. & Último Guerrero) def. Atlantis, Flip Gordon & Esfinge.

* Los Infernales (Averno, Euforia & Mephisto) def. Los Dragónes (Dragón de Fuego, Dragón Rojo Jr. & Dragón Legendario).