CMLL Lunes Clásico (6.30.25) Results: Templario vs. Zandokan Jr.

CMLL held its Lunes Clásico event on June 30, 2025, from Arena Puebla in Puebla, Mexico. Here are the results, courtesy of Fightful.com:

*Shockercito, Angelito & Último Dragoncito defeated Little Olympian, Steel Face & Little Violence.

*The Brave Ones (Hera & Olympia) defeated Lady Metal & Astoreth.

*Metal Ray defeated Troglodyte.

*Felinos (Felino & Felino Jr.) defeated The Ortiz (Human Bullet Jr. & King Buccaneer).

*Templar defeated Zandokan Jr.

*Sorcerer & Chavez Brothers (Golden Angel & Red Mist) defeated Laguna Warriors (Last Warrior, Stuka Jr. & Great Warrior).

