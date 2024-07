CMLL Lunes Clasico 7.22.2024 Results: Místico Headlines

Consejo Mundial de Lucha Libre held a Lunes Clasico event on July 22, 2024, from Arena Puebla In Puebla, Puebla, Mexico. Here are the results, courtesy of Fightful:

Lady Metal & Astoreth def. Amazona & Diablita Roja.

Tengu & Periquito Sacaryas def. KeMalito & Mije.

Meyer & Rey Samuray def. Multy & Rey Apocalipsis.

Xelhua & La Fuerza Poblana (Stigma & Pegasso) def. Los Chacales del Ring (Okumura, Pólvora & El Coyote)

El Valiente & Guerreros Laguneros (Último Guerrero & Gran Guerrero) def. La Fuerza Tapatía (Esfinge, Fugaz & Star Black).

Místico, Atlantis Jr & Hechicero def. Magnus & Los Soberanos (Soberano Jr & Euforia).